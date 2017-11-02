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Полиция расследует обстоятельства ранения одессита на улице Паустовского
08:47 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция выясняет обстоятельства, при которых 34-летний мужчина был ранен в голову из травматического пистолета во дворе дома на улице Паустовского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Суворовском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, в субботу ночью в Суворовский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома на улице Паустовского лежит окровавленный мужчина.
Пострадавший был госпитализирован с травмой височной части головы, полученной в результате выстрела из устройства травматического действия.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 15 (покушение на преступление) и части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что на месте происшествия пострадавший находился с двумя своими знакомыми. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт.
В настоящее время все участники происшествия установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия.
Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых пострадавший получил телесные повреждения.
По данным одесских СМИ, пострадавший — участковый инспектор полиции, другой участник конфликта — бывший сотрудник правоохранительных органов.
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Сергей Гриневецкий
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