Измаильские патрульные задержали мужчину с мешком патронов

12:41 / 11.11.2017

ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники сектора превенции Измаильского отдела полиции задержали на улице города мужчину с мешком патронов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в отделе коммуникации ГУНП области.

По информации отдела, во время патрулирования одной из улиц города сотрудники сектора превенции Измаильского отдела полиции обратили внимание на мужчину, который шел по улице с мешком и вел себя подозрительно. В ходе проверки у него было обнаружено и изъято 173 патрона, которые он нёс без предусмотренного законом разрешения.

Изъятое было направлено в Одесский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, 27 патронов калибра 7,62 мм относятся к боеприпасам военно-нарезного огнестрельного оружия, а 146 патронов калибра 5,6 мм оказались спортивно-пистолетными патронами кольцевого воспламенения.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении по вышеуказанному преступления.

За незаконное хранение боеприпасов 42-летнему правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.