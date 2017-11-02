У директора развлекательного комплекса вымогали крупную сумму денег под угрозой взрыва в заведении

17:44 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директора развлекательного комплекса в Одессе пытались шантажировать, угрожая взрывом и требуя денег, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в полицию обратился директор известного в городе развлекательного комплекса, который рассказал, что неизвестный мужчина доставил ему конверт. В письме было написано, что в помещении находится опасный предмет, который может нанести помещению ущерб. Чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал от владельца заведения несколько десятков тысяч долларов США.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, сотрудники Взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками. Помещение и прилегающая к нему территория были тщательно проверены специалистами.

Опасных предметов, веществ или устройств не обнаружено.