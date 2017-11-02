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Фискальщик Лиманского района задержан на получении взятки в 10 тысяч гривен
15:53 / 10.11.2017
ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области правоохранители разоблачили ревизора фискальной службы при получении 10 тыс. грн. взятки от предпринимателя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Вчера, 9 ноября, следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в области и сотрудниками Управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в области разоблачили ревизора Лиманского объединенной государственной налоговой инспекции при получении взятки.
Установлено, что ревизор требовал и получил 10 тыс. грн. неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности в связи с нарушением правил торговли.
Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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