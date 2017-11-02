ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Фискальщик Лиманского района задержан на получении взятки в 10 тысяч гривен
15:53 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области правоохранители разоблачили ревизора фискальной службы при получении 10 тыс. грн. взятки от предпринимателя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Вчера, 9 ноября, следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в области и сотрудниками Управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в области разоблачили ревизора Лиманского объединенной государственной налоговой инспекции при получении взятки.

Установлено, что ревизор требовал и получил 10 тыс. грн. неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности в связи с нарушением правил торговли.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
16:04 10.11.2017
Всеукраинские соревнования среди юных фигуристов проходят в Одесском дворце спорта
15:28 10.11.2017
450 человек были эвакуированы на время проверки сообщения о минировании аэропорта
15:15 10.11.2017
Вице-мэр представила основные планируемые расходы горбюджета-2018
14:34 10.11.2017
Департамент финансов Одесского горсовета спрогнозировал горбюджет-2018
14:08 10.11.2017
Южненский и одесский порты — лидеры грузопереработки по Украине за 10 месяцев


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.979