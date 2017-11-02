450 человек были эвакуированы на время проверки сообщения о минировании аэропорта

15:28 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за сообщения о минировании автомобиля на стоянке возле Одесского аэропорта на время проверки были эвакуированы 450 человек, а работа аэропорта приостанавливалась, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, к настоящему моменту проверка завершена.

Взрывчатых веществ не обнаружено.

Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», сегодня в 12:00 в кабинет директора ОАО «Международный аэропорт «Одесса» позвонил неизвестный мужчина и заявил, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество.