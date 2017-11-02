Работа одесского аэропорта приостановлена из-за сообщения о минировании

12:55 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит проверку сообщения о минировании автомобиля на стоянке возле Одесского аэропорта, работа самого аэропорта временно приостановлена, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 12:00 в кабинет директора ОАО «Международный аэропорт «Одесса» позвонил неизвестный мужчина и заявил, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и кинологи со служебными собаками.

Идет эвакуация граждан. Работа аэропорта приостановленао.