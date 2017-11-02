ГУНП области отчиталось о достижениях за год работы под руководством Дмитрия Головина

10:08 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области отметили улучшение ряда показателей работы за год с момента назначения руководителем ГУНП Дмитрия Головина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, «Год назад генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин возглавил полицию Одесской области. Так вышло, что назначен он был в нелегкие для правоохранителей времена, и ему пришлось поднимать работу полиции почти с нуля.

Не является секретом тот факт, что Дмитрий Головин получил один из самых сложных регионов Украины с точки зрения криминогенной ситуации. На момент его назначения Одесская область уже традиционно лидировала среди других областей Украины по уровню преступности.

Прошел год. И сегодня мы уже видим другую Одесскую область. Об этом красноречиво свидетельствует то, что значительно снизилось количество преступлений, совершенных в регионе».

Так, по данным отдела, за прошлый год полиция Одесской области зарегистрировала более 34 тысяч преступлений, а за 10 месяцев этого года — 28 тыс. 717 преступлений.

При этом выросло количество раскрытых полицией преступлений — за 10 месяцев 2017 года эта цифра составила 10 тыс. 257 дел, тогда как в прошлом году — немногим более 6 тысяч. Уровень раскрытых краж и наркопреступлений увеличился почти в 2 раза, а уровень раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — в 1,5 раза.

Личности преступников в этом году правоохранители установили в 35,7% всех преступлений, в то время как в 2016 году этот показатель составлял лишь 13,3%.

«Меня радует и то, что уменьшился уровень грабежей (на 41%) и разбоев (на 35,8%). Это означает, что Одесская область стала более безопасным регионом. Поэтому мы — на правильном пути!», — отметил сам Д. Головин.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущий руководитель ГУНП области Гиорги Лорткипанидзе подал в отставку 7 ноября 2016 года. Вслед за ним подал в отставку и губернатор Михеил Саакашвили. 9 ноября коллективу ГУНП Одесчины был представлен новый руководитель — Д. Головин, до этого возглавлявший Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.