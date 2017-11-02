Госпродпотребслужба и Нацполиция расследуют факт накопления на Одесском птицекомбинате останков животных

15:52 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Госпродпотребслужба в Одесской области и Национальная полиция расследуют факт накопления на территории Одесского птицекомбината «побочных продуктов животного происхождения», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

По информации пресс-службы, инспекторы Главного управления Госпродпотребслужбы области совместно с представителями Нацполиции расследуют факт накопления на территории Одесского птицекомбината побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком (останки крупного рогатого скота).

К расследованию указанного факта планируется привлечь представителей экологической инспекции.

По оперативным данным инспекторов ГУ Госпродпотребслужбы, «указанная продукция находится на территории несанкционированно, а условия ее хранения не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям».

Также, по предварительной информации, «кости КРС ввезены на территорию предприятия для их дальнейшей переработки, однако соответствующих разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности Одесскому птицекомбинату не выдавалось. В 2015 году предприятие получило разрешение на переработку куриных лапок, но официально так и не заработало».

«Расследование продолжается для установления всех обстоятельств данного факта и организации мероприятий по очистке территории от продуктов животного происхождения», — добавили в пресс-службе.

Ранее в одесских СМИ со ссылкой на очевидцев из соцсетей появилась информация о том, что «на окраинах города в районе бывшего завода «Центролит» была организована свалка останков крупного рогатого скота. Некоторые скелеты совсем свежие, со следами мяса».