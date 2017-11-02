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Госпродпотребслужба и Нацполиция расследуют факт накопления на Одесском птицекомбинате останков животных
15:52 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Госпродпотребслужба в Одесской области и Национальная полиция расследуют факт накопления на территории Одесского птицекомбината «побочных продуктов животного происхождения», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
По информации пресс-службы, инспекторы Главного управления Госпродпотребслужбы области совместно с представителями Нацполиции расследуют факт накопления на территории Одесского птицекомбината побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком (останки крупного рогатого скота).
К расследованию указанного факта планируется привлечь представителей экологической инспекции.
По оперативным данным инспекторов ГУ Госпродпотребслужбы, «указанная продукция находится на территории несанкционированно, а условия ее хранения не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям».
Также, по предварительной информации, «кости КРС ввезены на территорию предприятия для их дальнейшей переработки, однако соответствующих разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности Одесскому птицекомбинату не выдавалось. В 2015 году предприятие получило разрешение на переработку куриных лапок, но официально так и не заработало».
«Расследование продолжается для установления всех обстоятельств данного факта и организации мероприятий по очистке территории от продуктов животного происхождения», — добавили в пресс-службе.
Ранее в одесских СМИ со ссылкой на очевидцев из соцсетей появилась информация о том, что «на окраинах города в районе бывшего завода «Центролит» была организована свалка останков крупного рогатого скота. Некоторые скелеты совсем свежие, со следами мяса».
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Сергей Гриневецкий
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