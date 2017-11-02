Прокуроры направили в суд дело бывшего коллеги, совершившего полтора года назад ДТП со смертельным исходом

14:06 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора, подозреваемого в совершении ДТП в с. Кислицы Измаильского района, где погибла 50-летняя женщина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего сотрудника Измаильской местной прокуратуры по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Обвинительный акт по указанному лицу прокуратура области направила в Измаильский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что в конце февраля 2016 года в с. Кислицы Измаильского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 50-летняя женщина.

Также в ходе следствия установлено, что водитель авто находился в нетрезвом состоянии. В пресс-службе напомнили, что указанный сотрудник спустя несколько дней был уволен из органов прокуратуры «за совершение этого позорного поступка».