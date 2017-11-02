Одессит открыл стрельбу по своему конкуренту за место на парковке

09:47 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе на ул. Ак. Вильямса произошёл конфликт между двумя автовладельцами за место на парковке, из-за чего один из них открыл стрельбу по своему конкуренту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 ноября, в Киевском отделе полиции г. Одессы.

Как отметили в отделе, происшествие имело место в дневное время на ул. Ак. Вильямса. Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит достал пистолет и дважды выстрелил в грудь оппоненту. Затем мужчина начал преследовать потерпевшего, осуществив в его сторону еще несколько выстрелов.

Очевидцы позвонили в полицию.

32-летний пострадавший доставлен в городскую больницу с диагнозом «пулевое ранение грудной клетки».

Начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь сообщил, что по данному факту Таировское отделение полиции начато уголовное производство — по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Согласно этой статье, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.