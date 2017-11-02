Полиция расследует ночные возгорания автомобилей по статье «умышленное повреждение имущества»

15:06 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По фактам ночных возгораний автомобилей в Одессе открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, за одну ночь в Одесской области произошло возгорание двух десятков автомобилей. Так, сегодня ночью в полицию поступили сообщения о том, что в Овидиопольском районе Одесской области произошло возгорание девяти автомобилей, из которых три сгорели полностью и шесть были повреждены огнем.

Впоследствии аналогичные сообщения поступили из Приморского (6 автомобилей) и Малиновского (5 автомобилей) районов города Одессы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы полиции, руководство Главного управления Нацполиции в области и специалисты Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

По фактам возгораний начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых назначен ряд экспертиз.

В отделе напомнили, что «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах и совершенное путем поджога, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет».

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства ночных событий.

Напомним, что по данным пресс-службы ГУ ГСЧС, первый пожар произошёл в 3:14 на территории жилого массива «Радужный» (пгт. Таирово) — уничтожено 3 и повреждено 6 легковых автомобилей. В 4:22 поступило сообщение о возгорании автомобилей на уличной стоянке на ул. Базарная. В 5:07 пришла информация о возгорании 5 легковых автомобилей на ул. Бабаджаняна угол ул. Рекордной.