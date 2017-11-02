В день 100-летия Октябрьской Революции полиция проверяет подозрительные предметы на Куликовом поле

11:19 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проверяет информацию об обнаружении возле Дома профсоюзов подозрительных предметов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, 7 ноября, в 9:57, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что возле Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе неизвестный обнаружил подозрительную сумку и бумажную скульптуру.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Здание профсоюзов и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.

По сообщению одесских СМИ, сегодня утром корреспондент одного из изданий обнаружил на Куликовом поле красную картонную скульптуру с картонным молотом в руках и свастикой под ногами. На глазах у журналиста в 9:25 на место подъехала патрульная полиция, которая зафиксировала на фото установленную фигуру, а также замеченную им сумку и бутылочку с краской и кисточкой. По мнению журналиста, установка скульптуры связана с сегодняшней датой — 100-летием Октябрьской Революции. Наподалёку от этого места ранее находился главный городской памятник Ленину.

ОБНОВЛЕНО. По состоянию на 11:05 проверка была завершена. Взрывоопасных предметов не найдено.

По сообщению СМИ в дальнейшем одесские активисты-«куликовцы» убрали картонное сооружение с места установки, а другие активисты его просто сожгли.