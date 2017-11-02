Тарутинский полицейский спас двоих пенсионеров на ночном пожаре

16:14 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пгт. Тарутино полицейский спас двоих пенсионеров на ночном пожаре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, пожар произошёл поздно вечером в одном из дворов многоквартирного дома в поселке Тарутино. В этот момент по улице проходил оперуполномоченный сектора криминальной полиции Тарутинского отделения полиции старший лейтенант полиции Виктор Фучиджи.

Увидев пожар, Виктор сразу же поспешил на помощь. Подойдя к двери, откуда шел дым, он сначала постучал. Поняв, что никто не отвечает, полицейский взломал дверь и вошел в помещение. Осмотрев комнаты, он обнаружил там супружескую пару преклонного возраста, которые в этот момент крепко спали.

«Виктор помог пенсионерам выбраться из горящего дома, а затем позвонил в местное управление ГСЧС и сообщил о пожаре. Вскоре на место возгорания прибыла бригада спасателей», — рассказал начальник Тарутинского отделения полиции Арцизского ОП ГУНП в Одесской области подполковник полиции Николай Ищенко.

Благодаря грамотным и решительным действиям полицейского, пенсионеры при пожаре не пострадали и медицинская помощь им не понадобилась.

По предварительной версии, причиной пожара стал неисправный дымоход. На данный момент проводится проверка с целью установления точной причины возгорания.