Пограничники конфисковали у пассажира в Одесском аэропорту 43 айфрона стоимостью более миллиона гривен

13:25 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Совместная группа погранслужбы, таможни и СБ Украины в аэропорту Одессы пресекла перемещение 43-х единиц iPhone X без надлежащего оформления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе Одесского погранотряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации пресс-службы, сегодня в аэропорту Одессы совместная группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допустила перемещения нескольких десятков Apple iPhone X без надлежащего оформления.

Мобильные телефоны iPhone X в количестве 43 шт. и 25 чехлов к ним были обнаружены в сумке у гражданина Украины во время оформления пассажиров авиарейса «Стамбул – Одесса».

Выявленные телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма оценки составляет 1 млн. 280 тыс. гривен.