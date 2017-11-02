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Пограничники конфисковали у пассажира в Одесском аэропорту 43 айфрона стоимостью более миллиона гривен
13:25 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Совместная группа погранслужбы, таможни и СБ Украины в аэропорту Одессы пресекла перемещение 43-х единиц iPhone X без надлежащего оформления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе Одесского погранотряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации пресс-службы, сегодня в аэропорту Одессы совместная группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допустила перемещения нескольких десятков Apple iPhone X без надлежащего оформления.
Мобильные телефоны iPhone X в количестве 43 шт. и 25 чехлов к ним были обнаружены в сумке у гражданина Украины во время оформления пассажиров авиарейса «Стамбул – Одесса».
Выявленные телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма оценки составляет 1 млн. 280 тыс. гривен.
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Сергей Гриневецкий
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