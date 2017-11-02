Прокуратура области в 2017 году направила в суд 4 обвинительных акта по фактам нападения на работников СМИ

12:55 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Органы прокуратуры Одесской области с начала года направили в суд 4 обвинительных акта по фактам нападения на работников СМИ Одессы и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, в этом году органы полиции области завершили досудебное расследование, а прокуратура направила в суд 4 обвинительных акта по уголовным производствам, где потерпевшими являются представители средств массовой информации.

Так, сотрудники Ильичевской местной прокуратуры в конце октября направили в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в нанесении телесных повреждений редактору местной газеты в г. Овидиополь в связи с осуществлением им профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 345-1 УК Украины).

Коминтерновская местная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении гражданки, которая, по данным следствия, препятствовала оператору телекомпании в г. Южный в выполнении редакционного задания и нанесла ему телесные повреждения (ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нанесении повреждений журналисту одесского телеканала (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Ильичевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт и поддерживает обвинение в отношении гражданина, подозреваемого в препятствовании журналисту газеты проведению видеосъемки сессии Дальницкого поселкового совета (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Кроме того, продолжается рассмотрение в суде дела по факту хулиганских действий и покушения на умышленное убийство работников регионального телеканала.

Также сотрудники местной прокуратуры поддерживают государственное обвинение в уголовном производстве по факту нанесения телесных повреждений должностному лицу одесского телеканала и хулиганских действий в помещении редакции (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

«Работа в указанном направлении продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.