Полиция разыскивает 9-летнего мальчика, пропавшего с детской площадки на Черёмушках

12:26 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция разыскивает 9-летнего мальчика, который вчера днём пропал с детской площадки на улице Ицхака Рабина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в дежурную часть Малиновского отдела полиции Одессы поступило сообщение о том, что 5 ноября с детской площадки на улице Ицхака Рабина ушел 9-летний мальчик — Андрей Ефимов.

Приметы ребенка: на рост примерно 120-130 см, был одет в куртку черного цвета с полосками красного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, шапку серого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в Малиновский отдела полиции по телефону (048) 765-75-27 (дежурная часть) или по номеру 102.

По данным одесских СМИ, ссылающихся на показания очевидцев, мальчика увела с детской площадки неизвестная женщина — они направились в сторону парка Горького. Общественники после сообщения об исчезновении ребёнка прочесали несколько соседних кварталов, но мальчик так и не был найден.

ОБНОВЛЕНО по состоянию на 14:30. Мальчик найден. Обстоятельства его исчезновения и обнаружения в полиции обещают сообщить позже.