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Полиция разыскивает 9-летнего мальчика, пропавшего с детской площадки на Черёмушках
12:26 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция разыскивает 9-летнего мальчика, который вчера днём пропал с детской площадки на улице Ицхака Рабина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в дежурную часть Малиновского отдела полиции Одессы поступило сообщение о том, что 5 ноября с детской площадки на улице Ицхака Рабина ушел 9-летний мальчик — Андрей Ефимов.
Приметы ребенка: на рост примерно 120-130 см, был одет в куртку черного цвета с полосками красного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, шапку серого цвета.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в Малиновский отдела полиции по телефону (048) 765-75-27 (дежурная часть) или по номеру 102.
По данным одесских СМИ, ссылающихся на показания очевидцев, мальчика увела с детской площадки неизвестная женщина — они направились в сторону парка Горького. Общественники после сообщения об исчезновении ребёнка прочесали несколько соседних кварталов, но мальчик так и не был найден.
ОБНОВЛЕНО по состоянию на 14:30. Мальчик найден. Обстоятельства его исчезновения и обнаружения в полиции обещают сообщить позже.
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Сергей Гриневецкий
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