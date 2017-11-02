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Один человек погиб и один травмирован в результате ДТП на выезде из Арциза
17:57 / 03.11.2017
ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Арцизском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб и один травмирован, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в дежурную часть Арцизского отдела полиции поступило сообщение о том, что на окраине г. Арциз со стороны с. Мирнополье произошло лобовое столкновение грузовика «Мерседес-Спринтер» и автомобиля «ВАЗ-2108».
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 26-летний житель г. Арциз, двигаясь по полевой автодороге на автомобиле «ВАЗ-2108», выезжал на трассу, но не предоставил преимущество в движении водителю «Мерседес-Спринтер», который двигался в направлении Арциза, и совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пассажир грузовика находится в травматологическом отделении Арцизской ЦРБ, водитель грузовика телесных повреждений не получил.
Следственным отделом решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.
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Сергей Гриневецкий
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