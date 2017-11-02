Полицейские задержали квартирных воров, оказавших вооружённое сопротивление

15:30 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские, проводившие розыскные действия по другому преступлению, задержали двоих квартирных воров, один из которых отбивался с помощью ножа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по ранее совершенному преступлению, розыскники обследовали территорию на ул. Академика Вильямса. Возле одного из жилых домов полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно.

Правоохранители приняли решение понаблюдать за его действиями и вскоре увидели, как из парадной дома вышли двое неизвестных с ноутбуком в руках и присоединились к первому мужчине. После этого троица направилась в сторону ул. Академика Королёва.

Правоохранители подошли к указанным гражданам и предъявили удостоверения, однако неизвестные начали разбегаться в разные стороны. Один из них с ножом в руках бросался на розыскников. Полицейскому пришлось применить устройство для отстрела резиновых пуль несмертельного действия. Впоследствии двое злоумышленников были задержаны, а третий скрылся.

Выяснилось, что мужчины, путем подбора ключа проникли в квартиру 31-летнего одессита, откуда похитили ноутбук и мобильный телефон.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража), Уголовного кодекса Украины. Также в Единый реестр досудебный расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, 35-летний одессит и 39-летний житель Одесской области задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет», — рассказал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к установлению местонахождения третьего правонарушителя.