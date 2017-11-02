Правоохранители задержали разбойника, совершившего несколько нападений на заправки в Одесской области

13:59 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали разбойника-рецидивиста, совершившего ряд нападений на заправки и финучреждение в Одессе области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с работниками отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе, в рамках оперативного сопровождения материалов уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких разбойных нападений.

Установлено, что 42-летний одессит, который ранее был приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение разбоя и условно-досрочно освобожден от отбывания наказания, оказавшись на свободе, продолжил свою преступную деятельность.

Так, в вечернее время, имея при себе пистолет, вошел в помещение кредитного учреждения, работавшего под лозунгом «5000 гривен за 15 минут» в Одессе.

Злоумышленник, запугав работницу заведения пистолетом, забрал ключи и открыл металлический сейф, откуда похитил денежные средства в сумме 3 тыс. 750 гривен, и скрылся с места преступления.

В ходе расследования сотрудники полиции доказали причастность указанного мужчины к совершению ещё не менее трех разбойных нападений на кассиров автозаправок, расположенных на дорогах Одесской области. Во всех случаях он использовал пистолет пневматического действия, который жертвы воспринимали как боевой.

Также злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На основании постановления следственного судьи Киевского районного суда г. Одессы был проведен обыск автомобиля злоумышленника. В результате были обнаружены и изъяты более 300 патронов калибра 5,45 мм и 20 патронов калибра 7,62 мм, которые, согласно заключению эксперта, являются военными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и предназначены для стрельбы из винтовок, пулеметов и автоматов Калашникова. Установлено, что все патроны изготовлены промышленным способом и пригодны к стрельбе.

Расследование по данным фактам продолжается.