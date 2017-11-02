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Правоохранители разоблачили студента, оставившего ложное сообщение о минировании Политеха
11:53 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили студента, который с целью срыва занятий оставил ложное сообщение о минировании вуза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании административного здания одесского вуза.

При обследовании специалистами взрывотехнической управления помещений и прилегающей территории админздания взрывных устройств обнаружено не было.

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции в г. Одессе совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области установили и задержали правонарушителя. Им оказался 16-летний студент.

Свои неправомерные действия юноша обосновал тем, что не хотел идти на занятия и с целью срыва учебного процесса решил сообщить о минировании здания университета, в котором он учится.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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