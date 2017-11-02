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Солдат, сбежавший на 10 месяцев из воинской части, приговорен к 4 годам заключения
10:09 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Беляевский райсуд Одесской области приговорил солдата, самовольно покинувшего воинскую часть, к 4 годам 1 месяцу лишения свободы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, приговором суда солдат одной из воинских частей в Одесской области приговорен к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольный уход из воинской части или с места службы)

Указанный военнослужащий в октябре 2015 года уже был приговорен за аналогичное преступление к 4 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Однако после суда военнослужащий еще 10 месяцев самовольно находился за пределами воинской части.

Публичное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины.

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