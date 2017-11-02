Следователи проведут реконструкцию событий, произошедших в «Виктории» в ночь пожара

17:47 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшее время запланирован следственный эксперимент по реконструкции событий в лагере «Виктория», который должен объяснить, как происходила последняя планерка в заведении и почему дети в момент пожара остались без присмотра взрослых, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, об этом сегодня, 2 октября, на заседании временной комиссии по изучению обстоятельств трагедии заявил заместитель начальника отдела процессуального руководства прокуратуры Одесской области Олег Хорсуненко.

Комиссия под председательством первого заместителя председателя ОГА Александра Терещука собралась второй раз. Ожидается, что в течение ноября окончательно будет установлена причина и место возгорания. В общем, правоохранители назначили 28 судебных экспертиз.

«Государственная фискальная служба изучает финансовые документы по реконструкции заведения. Нами было допрошено значительное количество свидетелей, в частности, дети, чьи родители дали на это согласие. В ближайшее время запланирован следственный эксперимент. Мы будем восстанавливать события, а именно: как происходила последняя планерка в заведении перед пожаром», — сообщил О. Хорсуненко.

К расследованию по открытым уголовным производствах приобщаются активисты и родители детей, которые находились в лагере. Благодаря этому, информация о функционировании «Виктории» анализируется всесторонне.

«Много вопросов вызывает фактическое сокращение штата работников. Например, во время той самой планерки никого из взрослых в корпусе не осталось. Халатное отношение наблюдалось даже в питании», — отметила Светлана Подпалая.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС Михаил Вовк сообщил, что сейчас идет внеплановая проверка социальных учреждений Одесской области. За месяц составлено 559 административных проколов за нарушения норм пожарной безопасности.

«Нами направлено 39 исков в административный суд с целью закрытия некоторых заведений. В то же время план по проведению соответствующего обучения с представителями социальных учреждений уже перевыполнен. По инициативе председателя ОГА разрабатываются меры дополнительного оповещения при чрезвычайных ситуациях. Для этого необходимо более 7 тысяч гривен на каждый объект», — отметил он.