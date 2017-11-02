Правоохранители рекомендуют родителям больше уделять внимания занятиям своих детей во время осенних каникул

10:55 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильские правоохранители во время осенних каникул контролируют досуг подростков, находящихся вне поля зрения родителей, а также дают рекомендации взрослым, как обезопасить своих детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в период школьных каникул Измаильские полицейские контролируют досуг детей, полагая, что подростки «все равно найдут время для отдыха вне поля зрения родителей».

«Предупреждение и профилактика подростковой преступности, выявление фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, пребывания их в развлекательных заведениях и вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей, повышение их правовой грамотности, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений — это основные направления в работе инспекторов полиции сектора ювенальной превенции. Во время осенних каникул сотрудники полиции с повышенным вниманием относятся к детям», — рассказала инспектор сектора ювенальной превенции Ольга Владычко.

Помимо мероприятий проводимых правоохранителями, полицейские рекомендуют самим родителям организовать досуг своим детям, чтобы каникулы не обернулись трагедией.

«Как в дни занятий, так и в выходные дни, на каникулах, взрослые должны знать, как и с кем проводят свое свободное время их дети. На пользу пойдут и домашние дела, которые можно доверить подростку в соответствии с его возрастом, чтобы ребенок был занят с пользой.

Родителям необходимо научить детей никогда не вступать в разговор с незнакомыми людьми. Объяснить, что не нужно грубить, правильнее будет сделать вид, что не слышишь, и быстро отойти в сторону. Особое внимание необходимо обращать на поведение детей, особенно, когда они возвращаются позже обычного с улицы. Если родители заметили их необычно возбужденное нервное состояние, надо попытаться вызвать их на откровенность. Родителям детей младше пяти лет на внутреннюю поверхность одежды желательно сделать нашивку из ткани с указанием фамилии, имени, возраста и домашнего адреса ребенка», — советуют в полиции.

Напомним, что с момента начала осенних каникул в Одессе и области произошло уже несколько трагических случаев с детьми и подростками.

Так, на выходных в детдоме «Жемчужинка» от удара током погиб подросток, зашедший в незапертую трансформаторную будку. 31 октября во дворе одной из многоэтажек в Киевском районе города погиб 11-летний мальчик, упавший с качелей. 1 октября около 4 часов утра в Савранском районе нетрезвый водитель врезался в группу молодых людей на обочине — погибла 15-летняя девочка, а ещё трое её друзей попали в больницу. В Саратском районе 12-летняя девочка погибла, а её подруга получила травмы в результате попытки покататься на подножке грузовика. В тот же день вечером на станции «Сортировочная» в Одессе получил удар током 13-летний подросток, забравшийся на крышу вагона.