Перед началом заседания горсовета у входа в мэрию усилены меры безопасности

15:53 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Перед началом назначенной на 16:00 внеочередной сессии Одесского городского совета у входа в здание мэрии и на Думской площади усилены меры безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По наблюдениям корреспондента агентства, к зданию горсовета стянуты значительные силы правоохранителей. На входе и по периметру мэрии выстроились представители подразделений муниципальной безопасности и Нацполиции. Также усиленно проверяют входящих в здание.

Никаких протестных акций перед началом сессии сегодня отмечено не было.