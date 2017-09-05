|
|
Перед началом заседания горсовета у входа в мэрию усилены меры безопасности
15:53 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Перед началом назначенной на 16:00 внеочередной сессии Одесского городского совета у входа в здание мэрии и на Думской площади усилены меры безопасности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По наблюдениям корреспондента агентства, к зданию горсовета стянуты значительные силы правоохранителей. На входе и по периметру мэрии выстроились представители подразделений муниципальной безопасности и Нацполиции. Также усиленно проверяют входящих в здание.
Никаких протестных акций перед началом сессии сегодня отмечено не было.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:59 01.11.2017
17:54 01.11.2017
17:23 01.11.2017
17:07 01.11.2017
16:59 01.11.2017
Задержан гражданин, который подговаривал курсанта Военной академии украсть автомат Калашникова и ручные гранаты
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.790
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»