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Пьяный водитель в Саврани сбил четверых пешеходов на обочине
15:21 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине — погибла 15-летняя девушка, еще три человека находятся в больнице, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По информации отдела, в дежурную часть Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение оператора «102» о том, что на ул. Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что около трех часов утра 26-летний водитель автомобиля «Renault Laguna» совершил наезд на 4-х человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия.
В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции недалеко от места совершения правонарушения обнаружили и задержали правонарушителя.
Предварительно установлено, что водитель транспортного средства во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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