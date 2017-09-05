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Полиция проверяет информацию о минировании Приморского райсуда
11:59 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет поступившую информацию о минировании здания Приморского районного суда Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня, 1 ноября, в 10:08, по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что заминирован Приморский районный суд на ул. Балковская, 33.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.
ОБНОВЛЕНО.
На время проверки из здания было эвакуировано 307 человек. Взрывных устройств не найдено.
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Пётр Липовенко
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