Полиция проверяет информацию о минировании Приморского райсуда

11:59 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция проверяет поступившую информацию о минировании здания Приморского районного суда Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, 1 ноября, в 10:08, по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что заминирован Приморский районный суд на ул. Балковская, 33.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

ОБНОВЛЕНО.

На время проверки из здания было эвакуировано 307 человек. Взрывных устройств не найдено.