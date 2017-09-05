Задержана судья из Одесской области, входившая в группу донецких мошенников по недвижимости

11:18 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи СБУ задержали судью одного из городских районных судов Одесской области — женщина подозревается в подделке судебных решений, позволявших её соучастникам присваивать квартиры на оккупированной территории Донецкой области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По информации управления, 31 октября следователи Главного следственного управления СБУ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, задержали судью одного из городских районных судов Одесской области, а также ее сообщника.

Следствием установлено, что участники организованной группы, в состав которой входили судья, участники террористической организации «ДНР» и другие лица, в течение 2015-2016 годов подделали решение Кировского районного суда г. Донецка от имени бывших судей этого суда о якобы изменении в 2013-2014 годах владельцев квартир на временного оккупированной территории Донецкой области.

Поддельные решения суда предоставлялись регистраторам, которые переоформляли объекты недвижимости на подставных лиц, после чего ими распоряжались участники «ДНР».

Беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый «заместитель министра внутренних дел ДНР».

Уже получены доказательства противоправного завладения тремя квартирами в г. Донецк и г. Торез Донецкой области. Исследуются обстоятельства противоправного отчуждения еще не менее 7 объектов недвижимого имущества.

По результатам проведения обыска по месту жительства судьи, помимо прочего, обнаружена и изъята гербовая печать и штамп ликвидированного Кировского районного суда г. Донецк, черновики, технические паспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные «ДНР», и другие документы и предметы, которые использовались для подделки решений суда.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины.

Готовятся сообщения о подозрении и представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всех пострадавших от действий указанной организованной группы просят обращаться в Главную военную прокуратуру (тел. 044-243-44-33, 044-596-72-10).