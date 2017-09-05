СБУ задержала в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБ, которой Ленин передал компоненты взрывного устройства

09:21 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Служба безопасности Украины задержала в Одессе женщину, подозреваемую в подрыве в мае 2017 года в Мариуполе полковника СБУ Александра Хараберюша, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-центре СБ Украины, об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По информации руководителя Службы, «оперативники СБУ установили, что террористка проходила подготовку в так называемом Центре специальных операций МГБ ДНР, который создан и действует под кураторством российских спецслужб. Непосредственным организатором диверсии является руководитель этой террористической группировки по кличке Ленин, от которого злоумышленнице были переданы составляющие для закладки взрывчатки.

Во время длительной спецоперации сотрудники СБ Украины задержали исполнительницу преступления в Одессе. Задокументировано, что она прошла подготовку на базе террористов, расположенной на территории бывшего спортивного тренировочного комплекса».

«Все люди, в которых Кремль и российские спецслужбы видят угрозу для себя, входят в группу риска, в отношении них разрабатываются спецоперации, в том числе с задействованием «пятой колонны»», — добавил В. Грицак.

В пресс-центре добавили, что Служба ожидает от граждан поддержки и помощи, в частности, в предоставлении информации о подготовке терактов и диверсий.