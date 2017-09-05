12-летний мальчик погиб на детской площадке в Киевском районе

15:55 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители расследуют факт гибели 12-летнего мальчика на детской площадке в Киевском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одной из многоэтажек в Киевском районе города погиб 12-летний мальчик.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что мальчик, находясь на детской площадке, упал с качелей и ударился головой. От полученного удара подросток скончался.

По данному факту проводится проверка, работают следователи.

Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой «несчастный случай».