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12-летний мальчик погиб на детской площадке в Киевском районе
15:55 / 31.10.2017
ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители расследуют факт гибели 12-летнего мальчика на детской площадке в Киевском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одной из многоэтажек в Киевском районе города погиб 12-летний мальчик.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что мальчик, находясь на детской площадке, упал с качелей и ударился головой. От полученного удара подросток скончался.
По данному факту проводится проверка, работают следователи.
Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой «несчастный случай».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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