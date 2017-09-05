ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
В Одесі розповіли, як депутати здійснюють прийом та інформують виборців
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Объявлено о подозрении в служебной халатности экс-начальнику СИЗО, где заключенный убил сотрудницу
15:39 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, бывшему начальнику Одесского СИЗО, где один из арестантов убил сотрудницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Комментируя ход расследования уголовного производства по факту служебной халатности должностных лиц Одесского следственного изолятора, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил: «Небрежное отношение к своим обязанностям руководства пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте».

Это позволило арестанту, который вопреки требованиям о предварительном заключении, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения.

В рамках уголовного производства 31 октября следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного учреждения «Одесское учреждение исполнения наказаний (№21)» в служебной халатности, то есть неисполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
10:07 01.11.2017
Открытие стадиона «Динамо» состоится сегодня в Одессе
09:37 01.11.2017
Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
09:35 01.11.2017
46 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны обнаружено за сутки в Одесской области
09:21 01.11.2017
СБУ задержала в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБ, которой Ленин передал компоненты взрывного устройства
17:58 31.10.2017
Городские власти прокомментировали слухи о планируемом закрытии санатория «Ласточка»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029