Объявлено о подозрении в служебной халатности экс-начальнику СИЗО, где заключенный убил сотрудницу

15:39 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, бывшему начальнику Одесского СИЗО, где один из арестантов убил сотрудницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Комментируя ход расследования уголовного производства по факту служебной халатности должностных лиц Одесского следственного изолятора, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил: «Небрежное отношение к своим обязанностям руководства пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте».

Это позволило арестанту, который вопреки требованиям о предварительном заключении, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения.

В рамках уголовного производства 31 октября следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного учреждения «Одесское учреждение исполнения наказаний (№21)» в служебной халатности, то есть неисполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.