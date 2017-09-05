|
|
Объявлено о подозрении в служебной халатности экс-начальнику СИЗО, где заключенный убил сотрудницу
15:39 / 31.10.2017
ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, бывшему начальнику Одесского СИЗО, где один из арестантов убил сотрудницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Комментируя ход расследования уголовного производства по факту служебной халатности должностных лиц Одесского следственного изолятора, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил: «Небрежное отношение к своим обязанностям руководства пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте».
Это позволило арестанту, который вопреки требованиям о предварительном заключении, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО, беспрепятственно осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения.
В рамках уголовного производства 31 октября следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного учреждения «Одесское учреждение исполнения наказаний (№21)» в служебной халатности, то есть неисполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
10:07 01.11.2017
09:37 01.11.2017
09:35 01.11.2017
09:21 01.11.2017
СБУ задержала в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБ, которой Ленин передал компоненты взрывного устройства
17:58 31.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»