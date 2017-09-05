По делу о пожаре в «Виктории» объявлено подозрение должностному лицу райотдела ГСЧС

15:27 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках расследования трагических событий в лагере «Виктория» прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу Киевского райотдела ГСЧС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В пресс-службе напомнили, что следователи прокуратуры Одесской области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам служебной халатности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, что привело к трагическим последствиям в детском лагере «Виктория» (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил сегодня, 31 октября, прокурор Одесской области Олег Жученко, в ходе расследования прокуратура области сообщила должностному лицу Киевского районного отдела ГСЧС о подозрении в «ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия».

По данным следствия, руководитель структурного подразделения ГСЧС не принял необходимые меры по частичной или полной остановке работы лагеря, тогда как был надлежащим образом проинформирован, что на объекте в течение 2016-2017 гг. выявлен и задокументирован ряд существенных нарушений Закона в сфере техногенной и пожарной безопасности, которые представляли потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Досудебное расследование уголовном производстве продолжается.