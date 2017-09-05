|
|
Раздельнянская прокуратура добилась возвращения учебному заведению участка стоимостью миллион гривен
09:19 / 31.10.2017
ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Раздельнянская местная прокуратура добилась возвращения Цебриковской школе участка в 50 га стоимостью почти 1 миллион гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, местная прокуратура выявила факты незаконного использования фермерским хозяйством земель Цебриковской общеобразовательной школы.
Установлено, что в апреле 2016 г. между учебным заведением и местным фермерским хозяйством был заключен договор о совместной деятельности, согласно которому предприятию был передан в пользование этот земельный участок государственной собственности. Площадь участка составляет 50 га, а стоимость — почти 1 млн. грн.
В нарушение требований законодательства, земля, предназначенная исключительно для обеспечения нужд школы, фактически использовалась частным предприятием для получения прибыли. Кроме того, школа является лишь постоянным пользователем этой земли и не наделена правом распоряжаться ею.
Защищая интересы государства, прокуратура обратилась с иском в суд, требуя признать договор о совместной деятельности недействительным и обязать предприятие вернуть земельный участок.
Во исполнение решения суда в октябре этого года земельный участок возвращен учебному заведению.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
11:38 31.10.2017
11:15 31.10.2017
09:55 31.10.2017
09:48 31.10.2017
09:33 31.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.794
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»