Раздельнянская прокуратура добилась возвращения учебному заведению участка стоимостью миллион гривен

09:19 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Раздельнянская местная прокуратура добилась возвращения Цебриковской школе участка в 50 га стоимостью почти 1 миллион гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, местная прокуратура выявила факты незаконного использования фермерским хозяйством земель Цебриковской общеобразовательной школы.

Установлено, что в апреле 2016 г. между учебным заведением и местным фермерским хозяйством был заключен договор о совместной деятельности, согласно которому предприятию был передан в пользование этот земельный участок государственной собственности. Площадь участка составляет 50 га, а стоимость — почти 1 млн. грн.

В нарушение требований законодательства, земля, предназначенная исключительно для обеспечения нужд школы, фактически использовалась частным предприятием для получения прибыли. Кроме того, школа является лишь постоянным пользователем этой земли и не наделена правом распоряжаться ею.

Защищая интересы государства, прокуратура обратилась с иском в суд, требуя признать договор о совместной деятельности недействительным и обязать предприятие вернуть земельный участок.

Во исполнение решения суда в октябре этого года земельный участок возвращен учебному заведению.