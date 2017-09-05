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«В Киевской области расстреляли автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева», — СМИ
08:28 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Как сообщает ряд СМИ, в результате обстрела неизвестными автомобиля на Киевщине погибла одесситка-доброволец Амина Окуева, а её муж Адам Осмаев получил тяжёлое ранение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, 30 октября в 20 часов по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль.

На место сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полиция устанавливает нападающих, которые на автодороге расстреляли автомобиль.

«Один человек погиб. Второй пострадавший находится в больнице, его жизни угрозы нет», — сообщил побывавший на месте происшествия глава Нацполиции Сергей Князев.

На территории Киевской области и в соседних регионах введен оперативный план «Перехват», продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственное управление полиции начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем ряд СМИ со ссылкой на информацию советника главы МВД Украины Антона Геращенко сообщил, что в результате нападения погибла боец международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, одесситка Амина Окуева. Её муж Адам Осмаев был вместе с ней в автомобиле и тяжело ранен.

А. Окуева родилась и выросла в Одессе. Лейтенант ВСУ, с 2014 года принимает участие в АТО.

А. Осмаев в 2012 году был задержан в Одессе в связи со взрывом на ул. Тираспольской. В ноябре 2014 г. он был осужден за изготовление взрывного устройства, что привело к гибели человека, и освобожден из-под стражи из зала суда в связи с отбытием срока наказания. Его также пытались обвинить в подготовке покушения на В. Путина — как заявила адвокат «по сфабрикованному спецслужбами делу».

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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