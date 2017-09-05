«Воскресный конфликт возле «Школьного» не был рейдерским захватом», — глава ГУНП области

17:00 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин не считает воскресный конфликт представителей строительной фирмы и соседствующей со стройплощадкой воинской части рейдерским захватом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава ГУНП заявил сегодня, 30 октября, на экстренном совещании в ОГА по вопросу ситуации в районе аэродрома «Школьный».

Как отметил Д. Головин, участок, на пр-те Марш. Жукова, котором предприятие «Югтранссервсис» располагало свою технику, имеет площадь всего 12 кв. м. Само предприятие имело все необходимые документы, согласованные с городской властью.

«Не нужно перекручивать — это не был рейдерский захват, и не надо говорить, что нацполиция не реагировала на это», — подчеркнул он.

Сам Д. Головин трактует произошедшее как хозяйственный конфликт между предпринимателями и военной частью. Он также заявил, что ГУНП «реагировало своевременно, согласно ситуации», и уже сейчас рассматривается вопрос и об открытии уголовного дела прокуратурой Киевского района.