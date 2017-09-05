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Одесский рыбоохранный патруль за неделю зафиксировал 30 нарушений правил рыболовства
17:36 / 27.10.2017
ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 19 по 25 октября Одесский рыбоохранный патруль зафиксировал 30 нарушений правил рыболовства, из них 8 грубых, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе Госрыбагентства.
По информации пресс-службы, за неделю зафиксировано 30 нарушений правил рыболовства, раскрыто 14 нарушений порядка приобретения и сбыта биоресурсов. Изъято 108 кг незаконно добытой рыбы и 13 единиц запрещенных орудий лова.
В частности, нарушители правил рыбной ловли были задержаны на Днестре, на р. Глубокий Турунчук и на оз. Ялпуг, а незаконные реализаторы — в Килие, Измаиле и Одессе.
Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные правила рыболовства и сбыта биоресурсов (рыбы). В случае выявления нарушении просят срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию рыбоохранного патруля Одесщины: 098-798-47-93.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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