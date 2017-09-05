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«Экс-руководитель Килийского ССЗ подозревается в растрате имущества предприятия», — прокуратура
12:58 / 27.10.2017
ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бывший руководитель Килийского судостроительно-судоремонтного завода, ныне занимающий пост Вилковского городского головы, подозревается в растрате имущества предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, прокуратура Одесской области составила письменное уведомление о подозрении нынешнему главе Вилковского городского совета в растрате имущества предприятия, совершенной в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия в 2014 году чиновник, занимавший тогда руководящую должность на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», злоупотребляя служебным положением, растратил имущество предприятия. Так, по незаконным указаниям должностного лица на нужды пароходства выданы материалы для проведения ремонта судов, которые в дальнейшем фактически не использовались.
В результате предприятию нанесено более 240 тыс. грн. ущерба.
В прокуратуре добавили, что подозрение правоохранители должны были вручить руководителю городского совета лично, однако он уклоняется от следствия.
В связи с этим правоохранители приняли меры для вручения процессуального документа по месту жительства ответственному лицу жилищно-эксплуатационной службы и по месту работы — представителям Вилковской городского совета.
Назначено на сегодня, 27 октября, рассмотрение в суде ходатайства прокуратуры об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности перенесено в связи с неявкой подозреваемого и его адвоката.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Килийский отдел полиции.
Напомним, что в воскресенье, 29 октября, состоятся первые выборы главы и депутатов совета в Вилковской городской объединенной тергромаде.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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