«Экс-руководитель Килийского ССЗ подозревается в растрате имущества предприятия», — прокуратура

12:58 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бывший руководитель Килийского судостроительно-судоремонтного завода, ныне занимающий пост Вилковского городского головы, подозревается в растрате имущества предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе, прокуратура Одесской области составила письменное уведомление о подозрении нынешнему главе Вилковского городского совета в растрате имущества предприятия, совершенной в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия в 2014 году чиновник, занимавший тогда руководящую должность на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», злоупотребляя служебным положением, растратил имущество предприятия. Так, по незаконным указаниям должностного лица на нужды пароходства выданы материалы для проведения ремонта судов, которые в дальнейшем фактически не использовались.

В результате предприятию нанесено более 240 тыс. грн. ущерба.

В прокуратуре добавили, что подозрение правоохранители должны были вручить руководителю городского совета лично, однако он уклоняется от следствия.

В связи с этим правоохранители приняли меры для вручения процессуального документа по месту жительства ответственному лицу жилищно-эксплуатационной службы и по месту работы — представителям Вилковской городского совета.

Назначено на сегодня, 27 октября, рассмотрение в суде ходатайства прокуратуры об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности перенесено в связи с неявкой подозреваемого и его адвоката.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Килийский отдел полиции.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, состоятся первые выборы главы и депутатов совета в Вилковской городской объединенной тергромаде.