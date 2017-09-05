Пограничники и таможенники нашли в контейнере с углем контрабандные сигареты на 1,4 миллиона гривен

10:29 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники таможни ГФС и пограничники Одесского погранотряда обнаружили партию сигарет «Marlboro» и «Camel», спрятанных в контейнере с углем для вывоза в Израиль, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

По информации пресс-службы, вчера в Одесской области, отрабатывая информацию оперативников Южного регионального управления Госпогранслужбы, пограничники совместно с таможенниками обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

48 тыс. пачек «Marlboro», «Marlboro Gold» и «Camel» с украинскими акцизными марками на общую сумму более 1,4 миллиона гривен были выявлены при проведении углубленного осмотра контейнера, который следовал с грузом «уголь для мангала» из Украины в Израиль. Блоки сигарет находились внутри одноразовых грилей, которые были прикрыты брикетами древесного угля.

К осмотру контейнера привлекались служебные собаки и технические средства, в частности сканирующая система «Rapiscan».

Проводится дальнейшая проверка.