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Пограничники и таможенники нашли в контейнере с углем контрабандные сигареты на 1,4 миллиона гривен
10:29 / 26.10.2017
ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники таможни ГФС и пограничники Одесского погранотряда обнаружили партию сигарет «Marlboro» и «Camel», спрятанных в контейнере с углем для вывоза в Израиль, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
По информации пресс-службы, вчера в Одесской области, отрабатывая информацию оперативников Южного регионального управления Госпогранслужбы, пограничники совместно с таможенниками обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.
48 тыс. пачек «Marlboro», «Marlboro Gold» и «Camel» с украинскими акцизными марками на общую сумму более 1,4 миллиона гривен были выявлены при проведении углубленного осмотра контейнера, который следовал с грузом «уголь для мангала» из Украины в Израиль. Блоки сигарет находились внутри одноразовых грилей, которые были прикрыты брикетами древесного угля.
К осмотру контейнера привлекались служебные собаки и технические средства, в частности сканирующая система «Rapiscan».
Проводится дальнейшая проверка.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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