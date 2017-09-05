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Полиция разыскивает грабителей, вынесших 2 сейфа с драгоценностями из супермаркета в Черноморске
16:22 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области разыскивают людей, совершивших ночное ограбление ювелирного отдела супермаркета «Таврия В» в Черноморске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как сообщили в отделе со ссылкой на информацию начальника Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко, «Дерзкое ограбление произошло около половины третьего утра. Из магазина были вынесены два сейфа, в которых хранились ювелирные изделия на общую сумму более двух миллионов гривен».
По его словам, «Неизвестные люди — пять человек — в черной одежде и масках подъехали к магазину на иномарке черного цвета с неустановленными номерными знаками. Передней частью этой машины въехали в стеклянные двери супермаркета, повредив их, и таким образом проникли внутрь помещения. Без колебаний они направились в ювелирный отдел и, оторвав сейфы от пола, вынесли их с помощью покрывал, погрузили в машину и скрылись в неизвестном направлении. Все это они выполнили в течение минуты. Так могут работать только профессиональные грабители».
С. Ляшенко также отметил, что ранее происходили точно такие же ограбления сети супермаркетов «Таврия В». Одно из них произошло в середине сентября в городе Николаев и буквально сутки назад — в Суворовском районе Одессы.
На данный момент дело внесено в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицируется по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Черноморские правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой помочь в розыске преступников и их автомобиля. Свидетелей события и всех, кто может оказать помощь следствию, просят обращаться в Черноморское отделение полиции по адресу: улица Хантадзе, 15, или по телефонам дежурной части: 6-21-28, 6-02-02.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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