Полиция разыскивает грабителей, вынесших 2 сейфа с драгоценностями из супермаркета в Черноморске

16:22 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области разыскивают людей, совершивших ночное ограбление ювелирного отдела супермаркета «Таврия В» в Черноморске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как сообщили в отделе со ссылкой на информацию начальника Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко, «Дерзкое ограбление произошло около половины третьего утра. Из магазина были вынесены два сейфа, в которых хранились ювелирные изделия на общую сумму более двух миллионов гривен».

По его словам, «Неизвестные люди — пять человек — в черной одежде и масках подъехали к магазину на иномарке черного цвета с неустановленными номерными знаками. Передней частью этой машины въехали в стеклянные двери супермаркета, повредив их, и таким образом проникли внутрь помещения. Без колебаний они направились в ювелирный отдел и, оторвав сейфы от пола, вынесли их с помощью покрывал, погрузили в машину и скрылись в неизвестном направлении. Все это они выполнили в течение минуты. Так могут работать только профессиональные грабители».

С. Ляшенко также отметил, что ранее происходили точно такие же ограбления сети супермаркетов «Таврия В». Одно из них произошло в середине сентября в городе Николаев и буквально сутки назад — в Суворовском районе Одессы.

На данный момент дело внесено в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицируется по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Черноморские правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой помочь в розыске преступников и их автомобиля. Свидетелей события и всех, кто может оказать помощь следствию, просят обращаться в Черноморское отделение полиции по адресу: улица Хантадзе, 15, или по телефонам дежурной части: 6-21-28, 6-02-02.