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СБУ блокировала дальнейшее распространение компьютерного вируса, атаковавшего вчера Одесский аэропорт
14:09 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины «блокировали новые случаи поражения компьютеров отечественного сегмента сети интернет вредоносным программным обеспечением», после того, как от компьютерного вируса пострадали киевский метрополитен и одесский аэропорт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-центре СБУ.

По информации пресс-центра, специалисты Службы безопасности Украины установили, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, который ассоциируется со службой техподдержки компании Microsoft. Вчера, 24 октября, от кибератак по этой схеме, в частности, пострадали одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров.

Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем специалисты СБУ рекомендуют: обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т. ч. OS Windows всех без исключения версий, а также обязательно установить обновление KB3213630 (Windows 10); в настройках сетевой безопасности заблокировать доступ к домену x90DOTim, с которого загружается вредоносное программное обеспечение; не открывать в браузере! DOT изменить на точку; не открывать вложения электронной почты, в том числе в форматах .doc и .rtf, поступившие от непроверенного отправителя; обеспечить соблюдение общих правил информационной безопасности, в частности создание резервных копий, своевременное обновление антивирусного и прикладного программного обеспечения.

В пресс-центре напомнили, что 12 октября СБУ предупреждала о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании и предоставила соответствующие рекомендации.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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