ГФС конфисковала 120 тонн контрабандного сжиженного газа

13:33 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фискальная служба в Одесской области изъяла из незаконного оборота 121,5 т сжиженного газа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в рамках расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, сотрудники ГУ ГФС области провели обыск комплекса зданий и сооружений в Беляевском районе.

В ходе обыска выявлено и изъято из незаконного оборота 121,5 т сжиженного газа на сумму 4 млн. грн., денежные средства в сумме 8 тыс. грн., документы и черновые записи.

Установлено, что изъятый сжиженный газ попал на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля.

В случае реализации изъятых товарно-материальных ценностей на территории Украины убытки в виде недопоступления в бюджет акцизного налога составили бы свыше 456 тыс. грн.

На изъятые товарно-материальные ценности суд наложил арест.