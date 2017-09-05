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ГФС конфисковала 120 тонн контрабандного сжиженного газа
13:33 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фискальная служба в Одесской области изъяла из незаконного оборота 121,5 т сжиженного газа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в рамках расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, сотрудники ГУ ГФС области провели обыск комплекса зданий и сооружений в Беляевском районе.
В ходе обыска выявлено и изъято из незаконного оборота 121,5 т сжиженного газа на сумму 4 млн. грн., денежные средства в сумме 8 тыс. грн., документы и черновые записи.
Установлено, что изъятый сжиженный газ попал на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля.
В случае реализации изъятых товарно-материальных ценностей на территории Украины убытки в виде недопоступления в бюджет акцизного налога составили бы свыше 456 тыс. грн.
На изъятые товарно-материальные ценности суд наложил арест.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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