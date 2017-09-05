Правоохранители области обещают привлечь к ответственности участников штурма здания суда

10:41 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области продолжают досудебное расследование штурма Ширяевского суда, имевшего место летом этого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в июле у здания Ширяевского райсуда возник конфликт между представителями двух общественных объединений. Полиция пресекла хулиганские действия и не допустила продолжения конфликта.

Правоохранителям удалось задержать нарушителей общественного порядка, которые возле Ширяевского райсуда распыляли в лицо полицейским слезоточивый газ из баллончиков, наносили стражам порядка телесные повреждения и бросили емкость с зажигательной смесью.

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

«Каждый имеет право на собственное волеизъявление и отстаивание своих прав и свобод. Однако эти действия не должны сопровождаться нарушением общественного порядка и действующего законодательства. Все правонарушители, которые нарушат закон, будут привлечены к ответственности», — заявили в ГУНП.