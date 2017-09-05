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Правоохранители области обещают привлечь к ответственности участников штурма здания суда
10:41 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области продолжают досудебное расследование штурма Ширяевского суда, имевшего место летом этого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в июле у здания Ширяевского райсуда возник конфликт между представителями двух общественных объединений. Полиция пресекла хулиганские действия и не допустила продолжения конфликта.

Правоохранителям удалось задержать нарушителей общественного порядка, которые возле Ширяевского райсуда распыляли в лицо полицейским слезоточивый газ из баллончиков, наносили стражам порядка телесные повреждения и бросили емкость с зажигательной смесью.

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

«Каждый имеет право на собственное волеизъявление и отстаивание своих прав и свобод. Однако эти действия не должны сопровождаться нарушением общественного порядка и действующего законодательства. Все правонарушители, которые нарушат закон, будут привлечены к ответственности», — заявили в ГУНП.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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