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Ликвидирован подпольный цех по производству опасного для жизни алкоголя
17:10 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области правоохранители ликвидировали подпольный цех, где незаконно изготавливали недоброкачественный алкоголь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 24 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и незаконный сбыт таких товаров).
В ходе досудебного расследования сотрудники областной прокуратуры, Главного управления ГФС области и Южного регионального управления Госпогранслужбы ликвидировали подпольный цех, где было налажено массовое изготовление алкогольных напитков.
Вчера, 23 октября, правоохранители провели санкционированные обыски нежилого помещения на территории Беляевского района и обнаружили фальсифицированные водочные напитки. В частности, изъято более 2 тыс. бутылок готовой продукции с наклеенными марками акцизного налога и этикеткой, почти 100 бутылок с жидкостью без марок акцизного налога, более 700 пустых бутылок и 7,5 тыс. марок акцизного налога.
Кроме того, правоохранители обнаружили 200 литров спиртосодержащей смеси, готовой для разлива, а также оборудование для упаковки «напитков».
По данным следствия, незаконно изготовленная продукция из недоброкачественного сырья в дальнейшем реализовывалась жителям Одесской области.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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