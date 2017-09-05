Ликвидирован подпольный цех по производству опасного для жизни алкоголя

17:10 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области правоохранители ликвидировали подпольный цех, где незаконно изготавливали недоброкачественный алкоголь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 24 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и незаконный сбыт таких товаров).

В ходе досудебного расследования сотрудники областной прокуратуры, Главного управления ГФС области и Южного регионального управления Госпогранслужбы ликвидировали подпольный цех, где было налажено массовое изготовление алкогольных напитков.

Вчера, 23 октября, правоохранители провели санкционированные обыски нежилого помещения на территории Беляевского района и обнаружили фальсифицированные водочные напитки. В частности, изъято более 2 тыс. бутылок готовой продукции с наклеенными марками акцизного налога и этикеткой, почти 100 бутылок с жидкостью без марок акцизного налога, более 700 пустых бутылок и 7,5 тыс. марок акцизного налога.

Кроме того, правоохранители обнаружили 200 литров спиртосодержащей смеси, готовой для разлива, а также оборудование для упаковки «напитков».

По данным следствия, незаконно изготовленная продукция из недоброкачественного сырья в дальнейшем реализовывалась жителям Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.