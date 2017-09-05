Жители Одессы за 5 месяцев 287 раз обращались за помощью в полицейскую сеть противодействия домашнему насилию

16:29 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За неполные 5 месяцев работы в Одессе пилотного проекта противодействия домашнему насилию правоохранители получили 287 обращений граждан о насилии в семье, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что в июне Одесская область присоединилась к пилотному проекта «ПОЛИНА» — полицейская сеть противодействия домашнему насилию.

12 июня на базе Малиновского отдела полиции была создана группа из 13 сотрудников, в которую вошли участковые офицеры, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции, следователи и оперативники уголовного розыска.

За неполные 5 месяцев работы правоохранители получили 287 обращений граждан о насилии в семье, по которым были составлены 234 административных протоколов. Группа осуществила 145 выездов (из них 48 — совместно с работниками социальных служб), проведено 39 профилактических бесед и сделано 41 официальное предупреждение.

«Домашнее насилие — это преступление, но оно подпадает под особую категорию и требует особых подходов, так как в 85% случаев происходит между партнерами, имеющими эмоциональную связь», — отметили в отделе.

«К сожалению, пострадавшие от домашнего насилия очень редко сообщают о таких фактах в органы полиции. Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда жертва прощает своего обидчика, надеясь на примирение. Но за каждым примирением приходит новый рецидив и каждый раз он обостряется. Когда обострение достигает предела, мы имеем дело уже с тяжелыми последствиями — телесные повреждения и летальные исходы. Именно поэтому и общество, и полиция сегодня должны осознавать, что о домашнем насилии не стоит молчать, и оно не должно быть скрытым за иллюзорным уютом домашних стен», — заявил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

В отделе также призвали жертв домашнего насилия и людей, знающих о таких случаях среди знакомых или друзей, обязательно сообщать в полицию.