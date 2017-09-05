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Одесская полиция задержала иностранца-грабителя
13:10 / 20.10.2017
ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители задержали гражданина иностранного государства за совершение разбойного нападения и ряда ограблений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Портофранковское отделение полиции Приморского ОП в г. Одессе обратился 20-летний студент, на которого было совершено разбойное нападение. Заявитель сообщил, что на одной из улиц города к нему подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, завладел его мобильным телефоном.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Портофранковского отделения разоблачили в совершении указанного преступления ранее судимого 24-летнего мужчину, который является гражданином иностранного государства.
В дальнейшем, во время досудебного расследования, работники полиции установили причастность задержанного к совершению других уголовных преступлений на территории города.
В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Проверяется его возможная причастность к совершению других уголовных преступлений, ведется установление пострадавших.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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