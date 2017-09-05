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Полиция области конфисковала наркотиков на 16 миллионов гривен
09:39 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Белгород-Днестровском районе полиция выявила посадки конопли на приусадебных участках троих жителей и конфисковала у них наркотического вещества на 16 млн. грн. по ценам «чёрного рынка», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, во время оперативной закупки марихуаны работники отдела противодействия наркопреступности совместно со спецподразделением «КОРД», следственным управлением ГУНП в Одесской области и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили женщину, которая вывела их на наркопоставщиков. Двое из них жили в с. Шабо, а третий — в соседнем селе.

В ходе санкционированного обыска, полицейские обнаружили и изъяли на приусадебных участках правонарушителей 216 килограммов марихуаны и 100 кустов конопли.

Установлено, что трое злоумышленников находились в сговоре между собой и совершали указанные уголовные деяния с целью незаконного обогащения. По месту жительства одного из них обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 тыс. 750 гривен, 1 тыс. 692 доллара США и 665 евро, полученные за сбыт наркотиков.

По оценкам «черного» рынка, стоимость изъятого наркотического сырья составляет более 16 миллионов гривен. Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Пётр Липовенко
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