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СБУ задержала в Березовке антиукраинского интернет-агитатора
17:51 / 19.10.2017
ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в городе Березовка Одесской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 19 октября, в пресс-центре СБУ.
По информации пресс-центра, правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации «ДНР/ЛНР».
Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за «гонорары».
«Во время обыска по месту работы и жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности», — добавили в пресс-центре.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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