ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




СБУ задержала в Березовке антиукраинского интернет-агитатора
17:51 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в городе Березовка Одесской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 19 октября, в пресс-центре СБУ.

По информации пресс-центра, правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации «ДНР/ЛНР».

Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за «гонорары».

«Во время обыска по месту работы и жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности», — добавили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:07 19.10.2017
Два чемпионата по боксу пройдут в октябре в Одессе
16:47 19.10.2017
Фестиваль культуры языков иврит и идиш пройдет в Одессе 22-29 октября
16:45 19.10.2017
«7 километр» фиксирует рекордные заезды покупателей
16:34 19.10.2017
Бювет в сквере Мечникова закрыт на ремонт до 2 ноября
16:04 19.10.2017
Пострадавшие пайщики «Набережного квартала» призывают не доверять строительным аферистам


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.834