СБУ задержала в Березовке антиукраинского интернет-агитатора

17:51 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в городе Березовка Одесской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 19 октября, в пресс-центре СБУ.

По информации пресс-центра, правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации «ДНР/ЛНР».

Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за «гонорары».

«Во время обыска по месту работы и жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности», — добавили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.