Передано в суд дело пьяного водителя, обвиняемого в нанесении повреждений полицейскому

14:05 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передан в суд обвинительный акт в отношении водителя, который обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений работнику правоохранительных органов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина в уголовном производстве по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Мужчина обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений работнику правоохранительных органов.

Установлено, что обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На Николаевской дороге его остановили сотрудники патрульной полиции, которые в дальнейшем вызвали сотрудников Национальной гвардии Украины.

Во время проверки документов мужчина оказал сопротивление, в частности зажимал руки полицейских стеклом двери, пытался покинуть место правонарушения и нанес телесные повреждения правоохранителям.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.