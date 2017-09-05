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Передано в суд дело пьяного водителя, обвиняемого в нанесении повреждений полицейскому
14:05 / 19.10.2017
ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передан в суд обвинительный акт в отношении водителя, который обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений работнику правоохранительных органов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина в уголовном производстве по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Мужчина обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений работнику правоохранительных органов.
Установлено, что обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На Николаевской дороге его остановили сотрудники патрульной полиции, которые в дальнейшем вызвали сотрудников Национальной гвардии Украины.
Во время проверки документов мужчина оказал сопротивление, в частности зажимал руки полицейских стеклом двери, пытался покинуть место правонарушения и нанес телесные повреждения правоохранителям.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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