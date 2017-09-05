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Правоохранители изъяли наркотики и оружие в южненском хостеле
13:17 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники прокуратуры и полиции провели санкционированные обыски в помещениях хостела в г. Южный, где обнаружили наркотики и боеприпасы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Коминтерновская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное обращение с оружием; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств).

В ходе расследования сотрудники местной прокуратуры и работники полиции провели санкционированные обыски в помещениях хостела в г. Южный. Там правоохранители обнаружили и изъяли наркотики (каннабис), а также принадлежности и ингредиенты для их изготовления.

Кроме того, в одном из нежилых помещений правоохранители изъяли боеприпасы, которые направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Николаевского отдела полиции.

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Пётр Липовенко
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