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Полиция проводит проверку по факту самоубийства в СИЗО женщины, задержанной за убийство своего ребёнка
09:42 / 19.10.2017
ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит проверку по факту самоубийства в СИЗО женщины, задержанной за убийство своего 4-месячного ребёнка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе покончила жизнь самоубийством женщина, которая убила своего младенца.
По данному факту Малиновский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В отделе напомнили, что ночью 11 октября 28-летняя одесситка убила своего четырехмесячного малыша — задушила его подушкой. А ранее она сама пыталась покончить с собой. По факту убийства ребёнка было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали и поместили в следственный изолятор.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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