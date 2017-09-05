Полиция проводит проверку по факту самоубийства в СИЗО женщины, задержанной за убийство своего ребёнка

09:42 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция проводит проверку по факту самоубийства в СИЗО женщины, задержанной за убийство своего 4-месячного ребёнка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе покончила жизнь самоубийством женщина, которая убила своего младенца.

По данному факту Малиновский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В отделе напомнили, что ночью 11 октября 28-летняя одесситка убила своего четырехмесячного малыша — задушила его подушкой. А ранее она сама пыталась покончить с собой. По факту убийства ребёнка было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали и поместили в следственный изолятор.