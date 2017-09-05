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Инженер Черноморского отделения «Одессаоблэнерго» задержан на взятке в 200 долларов
09:20 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники местной прокуратуры совместно с работниками Управления СБУ и Черноморского отдела полиции разоблачили на взятке инженера районного ОАО «Одессаоблэнерго», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования правоохранительных органов разоблачили на взятке инженера районного ОАО «Одессаоблэнерго», который получил от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 200 долларов США за замену автоматического выключателя с большей мощностью без соблюдения необходимой процедуры.

Указанному лицу уже сообщено о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368-3 УК Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права) осуществляет Ильичевская местная прокуратура.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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